Nehuén Paz conversó con Todos Somos Técnicos en TNT Sports y analizó lo que fue el triunfo de Universidad Católica ante Universidad de Chile por 2-1 y el valor que tiene luego de cuatro derrotas seguidas.

"Ganar era importantísimo después de esta mala racha de cuatro partidos, mucho más en un clásico, que siempre por ahí lo importante es ganarlo, después se analiza el cómo, pero lo importante era ganarlo", dijo el argentino.

"Tuvimos un muy buen primer tiempo, dominamos por todos lados. En el segundo tiempo ellos salieron a jugar un poquito más adelante, lo controlamos bien. Después del gol aguantamos y se ganó que era lo más importante hoy", agregó.

Sin embargo, el defensor es claro que se debe mejorar aún. "Somos conscientes de que tenemos que mejorar, veníamos de una racha bastante negativa, con la confianza un poco baja también. El partido de hoy era importantísimo, por lo anímico, por lo que viene que tenemos desafíos importantes".

En cuanto a con cuál tiempo se queda del compromiso, el zurdo fue claro. "Nos quedamos con el primer tiempo desde lo futbolístico, dominamos a la U. En el segundo tiempo bajamos un poco el nivel, no pudimos tener tanto la pelota. Las pocas situaciones que tuvimos no las supimos aprovechar".

Según Paz, en la UC también estaban al tanto del escenario actual el equipo azul. "Sabemos que la U no pasa un gran momento, pero es un clásico, hay nerviosismo de los dos lados. Lo importante era ganar y a partir de hoy empezar a mejorar para lo que viene".

Por otro lado, el trasandino comentó el nuevo dibujo táctica que impuso el técnico Cristián Paulucci, pasando de un 4-3-3 a un 3-5-2. Eso sí, el zaguero no es ajeno a jugar de esta manera.

"En Italia jugué mucho en línea de tres, siempre jugué de stopper por izquierda, es la primera vez que jugué ahí de líbero. Generalmente los zurdos siempre vamos para fuera, eramos dos zurdos, así que era un poco raro", explicó.

Y confiesa que se sienten a gusto. "Me siento cómodo, nos sentimos cómodos en la semana practicándolo. Nos sentimos cómodos el segundo tiempo con O’Higgins también, a pesar de que creo que lo cambió fue la actitud entre un tiempo y otro. Me siento cómodo jugando así y el equipo también".

Por último, comentó la jugada que casi convierte el segundo tanto. "A veces me gusta ir ahí, porque sé que esas pelotas pasan muchas veces, me la encontré, me tiro, pega en el palo y se va por la línea, nadie la pudo empujar. Por suerte terminamos ganando, si no no puedo dormir por esa jugada".