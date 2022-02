Universidad Católica había dado a conocer durante el pasado lunes la confirmación de un principio de acuerdo con Cristián Cuevas. Aún no estaba oficializado el fichaje, producto de que el defensor nacional debía pasar los exámenes médicos correspondientes y firmar posteriormente su contrato por una temporada con el elenco cruzado.

Instancia por la cual se realizó durante este martes donde se entregó la oficialización del nuevo refuerzo para este nuevo inicio del fútbol chileno, siendo la cuarta camiseta que defenderá el lateral izquierdo durante la competencia debido a que anteriormente lo hizo con O’Higgins, Universidad de Chile y Huachipato, respectivamente.

A través de las redes sociales del club precordillerano se entregaron las primeras versiones del futbolista ya como uno más de los cruzados. “Cuando me dieron a conocer la chance de poder llegar a Católica, no lo pensé dos veces. Es el campeón de los últimos cuatro años, me siento muy feliz, muy contento de estar acá y espero sumarme pronto a los entrenamientos”.

Además, el defensor agregó que “De mi parte van a ver un jugador que no da una pelota por perdida, dejar todo en la cancha, que siempre va a estar dando su cien por ciento y que va a estar dispuesto para lo que sea”.

Finalmente, el Cimbi les entregó palabras a los hinchas de la Católica. “Agradecer el apoyo de los cruzados y las cruzadas por el cariño demostrado. Estoy muy contento de estar en esta gran institución y espero que nos pueda salir todo bien durante este año”.