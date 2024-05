Nicolás Castillo se transformó rápidamente en el gran protagonista en la nueva versión del Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica, pero no por su nivel en el terreno de juego, sino por gestos obscenos y publicaciones en su cuenta de Instagram.

Esta lamentable situación generó un malestar entre los hinchas del Romántico Viajero y algunos fanáticos de los Cruzados no se vieron representados por lo que hizo Castillo tras el pitazo final del árbitro Cristián Garay.

Uno que salió a defender a Castillo fue Cristián Cimbi Cuevas, quien en conferencia de prensa dio su punto de vista sobre el actuar del ex América de México y lanzó una frase que dejó a todos sorprendidos.

JORGE MORTERO ARAVENA CRITICA AL CRISTIÁN CUEVAS POR DEFENDER A NICOLÁS CASTILLO

A raíz de esta situación, BOLAVIP CHILE se puso en contacto con Jorge “Mortero” Aravena, histórico ex jugador de la Franja Cruzada, quien salió a criticar al ex Huachipato por apoyar a su compañero de equipo.

“Está pésimo, pésimo porque no vives en la selva. No, no, muy mal. Ahora, si él escribe lo que quiera y lo que le nazca, se tiene que atener a las consecuencias de lo que significa vivir en una sociedad”, indicó el experimentado entrenador nacional.

Un integrante del plantel de la UC salió al paso de las críticas que ha recibido Castillo | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Cualquier tipo de apoyo para la situación de Nicolás Castillo no tiene posibilidad ni siquiera de conversarlo. Estuvo mal, muy mal. Chao se acabó. Hay gente que le parece el descueve esas actitudes, pero para mí es una vulgaridad”, remató el ex seleccionado chileno.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR LA UC POR EL CAMPEONATO NACIONAL?

El próximo partido de la UC será ante Cobreloa el sábado 25 de mayo. Se jugará desde las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura.