Universidad Católica empató sin goles contra Colo-Colo y las críticas al conjunto cruzado no han tardado en llegar.

Osvaldo Hurtado crítica duramente a la UC: "No hubo ni vértigo, ni buen juego, harto pelotazo"

Universidad Católica tuvo un muy bajo nivel en su empate contra Colo-Colo por la décima fecha del Campeonato Nacional. Los dirigidos por Ariel Holan nunca pudieron sacar diferencias contra un conjunto albo que jugó todo el segundo tiempo con un jugador menos.

Ante esta situación, el histórico jugador de Católica, Osvaldo Hurtado, comentó sobre lo que le pareció este tibio empate entre cruzados y albos.

"No hubo ni vértigo, ni buen juego, harto pelotazo. En el primer tiempo, en 13 minutos, Colo-Colo tuvo 3 posibilidades y después en el segundo tiempo, entre el 50 y 54, la Católica tuvo 2 posibilidades de gol, el resto nada", comenzó diciendo Arica Hurtado.

Cruzados y albos no se sacaron diferencias en el clásico. (Photosport)

"No se aprovechó nunca el hombre de más que se tenía, nunca doblegaron por fuera. Es un partido malo, no tiene mayor análisis", continuó diciendo el ex futbolista nacional.

"Uno va viendo en el partido, cuál es el lado más débil, uno va viendo cómo está el equipo rival. Un jugador no puede estar esperando que le digan desde afuera lo que tienen que hacer. Además, uno se va a tener que mamar este partido diecisiete veces por la tele, porque lo van a repetir a cada rato", concluyó Hurtado