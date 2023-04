Osvaldo Hurtado no está contento: "Zampedri salva a todos, no solamente a Holan"

Universidad Católica sufrió para poder eliminar a Deportes Colina de la Copa Chile. Los Cruzados mostraron un juego bastante pobre y sigue dejando dudas de cara al Campeonato Nacional.

Osvaldo Arica Hurtado fue muy crítico con el actuar de la UC y calificó de impresentable la presentación de los dirigidos por Ariel Holan.

"Zampedri salvó a todos, no solamente a Holan. La Católica no se puede permitir, el lujo, de estar buscando hasta el último minuto una posible clasificación", comenzó diciendo Hurtado.

Para Osvaldo Hurtado, Zampedri salvó a la UC. (Photosport)

"Una cosa que me preocupa, Dituro antes de ser capitán es un tipo muy piola y ahora que es capitán reclama y le molesta todo y no hay ninguna explicación a lo que pasó", continuó diciendo el ex delantero de la UC

"Uno tiene que mostrar la jerarquía, respetando siempre al rival, pero había una diferencia enorme", cerró Hurtado.