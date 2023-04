Universidad Católica ha venido con mucho ruido mediático en las últimas semanas. Posible quiebre entre Ariel Holan y el plantel y ahora también surgió otro supuesto problema que envuelve al técnico cruzado y al gerente deportivo José María Buljubasich.

Según reveló El Mercurio, el entrenador argentino y el ex portero de UC originaron diferencias por algunos aspectos y aquello habría producido una ruptura entre ellos a solo días del clásico ante Universidad de Chile.



ver también La posible formación de la UC para enfrentar a la U

Sin embargo, esta situación fue aclarada por el periodista de Radio Agricultura, Carlos Rudloff, quien aseguró en tener un diálogo con Holan y donde le preguntó si es verdad sobre este rompimiento en la relación con Buljubasich.

"Es interesante eso que hablan de Ariel Holan y Católica. A mí, que me ha tocado ir a conferencia de prensa estas últimas semanas y lo cuento, porque tengo la venia de Ariel que lo pude conversar con él, que me lo topé después de una conferencia de prensa y junto a otra colega le preguntamos por este posible roce con el Tati Buljubasich y también se hablaba de que él estaba viendo cambiarse de casa, que estaba viajando harto a Argentina", comenzó explicando el reportero.

El periodista descartó alg+un quiebre entre el ex meta de la UC y el técnico | Foto: Photosport

No obstante, el mismo comunicador afirmó que el mismo estratega trasandino le negó esta fractura con el ex arquero y que incluso le reveló el motivo.

"Entonces se lo preguntamos directamente y bastante ofuscado dice '¿Sabes qué? Esto es todo mentira, está buena la relación. Yo me estoy cambiando de casa, pero porque tengo un perro y que no lo puedo tener en mi departamento y pago muchísimo mensual por mantenerlo en otro lado que me lo cuiden y es por esa razón que me estoy cambiando de casa'", agregó.



ver también Histórico cruzado le recomienda a Buljubasich bajar los puños con Holan

"Era efectivo el dato que se está buscando otro lugar, pero esa era la explicación que da Holan disipando, obviamente y esto es por el lado de él lo que dice, cualquier afección con el Tati Buljubasich y con el entorno de Universidad Católica", cerró.