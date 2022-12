Universidad Católica busca renovar su plantel de cara a la temporada 2023 y ya son varios los jugadores que han dejado la tienda cruzada. No obstante, algunos regresaron y otros al parecer restan algunos detalles para que salgan.

Por aquello, es que este miércoles en conferencia de prensa habló el José María Buljubasich. El gerente deportivo fue consultado por dos nombres que retornaron a San Carlos de Apoquindo de sus préstamos y que podrían salir nuevamente, como son Nehuén Paz y Felipe Gutiérrez.

El ex portero de la UC, aclaró que "con Nehuén (Paz) hemos conversado, está la posibilidad de que salga", sostuvo.

"En el caso de Felipe Gutiérrez, quien es un jugador que tiene contrato con nosotros. Estuvo a préstamo este semestre en Estados Unidos, lo que se visualiza al menos, porque esto es todo subjetivo, que tal vez en la temporada que venga no tendrá todos los minutos posibles o los que él quiera tener. Por lo tanto, la opción de volver a salir a préstamo está arriba de la mesa, así que es algo que se está conversando", agregó.

El gerente deportivo aseguró que se están buscando las salidas de los tres jugadores | Foto: Agencia UNO

Por último, está el tema de Sebastián Pérez, quien también no seguirá en la UC para buscar más minutos y uno de los posibles destinos sería Unión Española. En este caso, el ex meta afirmó que el diálogo va a avanzando, pero que no hay nada cerrado aún.

"Cuando las cosas están cerradas es cuando están firmadas. No está firmado, pero en el fondo hay cosas que uno sabe que están avanzados y seguramente se van a hacer, pero cuando uno se refiere a que se cerró es porque se firmó, como es el caso de Juan Leiva. En el caso de Sebastián hay un acuerdo, está 'ok', estamos avanzados, pero no está cerrado. A eso me refiero", cerró.