En la Universidad Católica ha sido un tema importante dentro de la última semana lo que es la estancia del defensor nacional, Mauricio Isla, quien tras las constantes críticas que ha recibido por parte de los hinchas y su marginación de la titularidad en el equipo de Ariel Holan en los últimos duelos, ha hecho poner en duda su continuidad.

Ante lo que han sido los rumores que han aparecido sobre la permanencia del ‘Huaso’ en la UC, en esta jornada el presidente de Universidad Católica, Juan Tagle salió al paso de esta problemática y disipó todas las dudas por este caso.

“Siempre un jugador como Mauricio, con la trayectoria que tiene, la importancia que ha tenido dentro de fútbol chileno, él siempre va generar noticia, siempre va existir el interés, pero como dije el otro día, es solo especulación periodística (de que se vaya)”, comenzó señalando Tagle.

Sobre lo que fue la ausencia de Isla en el último partido ante Magallanes, el mandamás explicó que fue algo netamente de salud “yo me enteré que el sábado en la tarde había presentado un cuadro febril, tuvo fiebre el sábado y domingo, yo me enteré el domingo. Hoy me crucé con él, estuvo entrenando, así que está recuperado y está a la par de sus compañeros”.

Isla ha perdido terreno en la UC | Foto: Imago

El ‘Huaso’ Isla ha perdido la titularidad en el conjunto de la ‘Franja’ y ante esto, el presidente de los ‘Cruzados’ explicó que el jugador está 100% enfocado para trabajar y poder recuperar su puesto dentro del equipo.

“Él asume como cualquier miembro del plantel más allá de la trayectoria que él tenga, que está a la disposición del técnico, que puede ser titular, puede ser suplente o no ser convocado, eso es una decisión del cuerpo técnico en base al análisis que hace por cada jugador por su rendimiento”, apuntó.

Finalmente, Tagle reveló que dentro de las conversaciones que ha tenido con Isla, este nunca le ha manifestado la intención de querer partir y que, por el contrario, este tiene dentro de su gran objetivo el ser campeón con la UC.

“Mauricio siempre nos ha señalado las veces que hemos conversado con él que esta con toda su energía en Universidad Católica, con el interés de dejar huella en este club, el que lo formó. Él más que nadie quiere ser campeón con la UC. Ni él ni alguien de su entorno nos ha manifestado la intención de salir, así que está enfocado, hoy en retomar el puesto y ese es su principal objetivo”, cerró.