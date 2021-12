Cristián Paulucci se convirtió en estos últimos cuatro meses del 2021 en el técnico que llevó a Universidad Católica a lograr la Supercopa 2021 y también el histórico tetracampeonato. El argentino fue confirmado este jueves por el club para seguir al mando de la banca para este 2022 y ya piensa en la conformación del plantel.

Es por esto y en conversación con De Fútbol Se Habla Así de Directv, comentó las opciones que existen sobre los jugadores que pueden partir y los que continúen en la precordillera.

Uno de los rumores en este mercado de pases es sobre las salidas de José Pedro Fuenzalida por una oferta desde la MLS, de Marcelino Núñez que lo vinculan al Bologna y otra por Diego Valencia a Boca Juniors. Aunque hay otro futbolista que tiene la chance de emigrar y que el propio trasandino dio indicios de aquello.

"Los tres jugadores son nuestros y hoy por hoy están acá. No hago futurología, no puedo estar pensando si se van o no. Hay otro jugador que no nombraste que tiene más posibilidad de irse, ninguno de esos tres se va a ir". A lo que fue consultado por Valber Huerta y el técnico respondió. "Puede ser".

En cuanto a si el hoy capitán de La Franja tiene chances de salir y también la situacion de Raimundo Rebolledo de prolongar o no su estadía en San Carlos, la plaza de lateral derecho podría quedar bacante. En ese caso, fue interrogado sobre incorporar a algún jugador para ese puesto y si ya vio alguno.

"El club tiene una secretaría técnica donde la maneja Tati (Buljubasich) y Cristián Álvarez. Yo o el técnico que esté de turno siempre está abocado a dirigir y en enfocado al rico plantel que tenemos. En definitiva, uno ve fútbol todos lo días y le gustan jugadores, no tenemos los ojos tan vendados, pero en realidad estaba abocado en tratar de sumar la mayor de puntos posibles porque teníamos el campeonato muy difícil y no aboqué a ver futbolistas en el exterior", explicó el DT.

"Los dos terminaban contrato, vi a Chapa y estuve hablando con él en el club, después se quedó hablando con Tati. La otra propuesta está sobre la mesa para Catuto (Rebolledo), para mí los dos jugadores son fundamentales, pedí que se quedaran los dos", sentenció.