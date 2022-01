Universidad Católica está aún buscando nuevos nombres para reforzar el plantel. El equipo dirigido por Cristián Paulucci quiere seguir con la hegemonía en el fútbol chileno y quieren lograr algo histórico, como es el pentacampeonato.

Uno de los nombres que se quedó para esta temporada y que parecía lejano en algún momento es Raimundo Rebolledo. El lateral fue el último en renovar su vínculo con la escuadra cruzada, pues todo indicaba que había una oferta desde el extranjero.

En conversación con Los Tenores de ADN, fue consultado si estaba buscando salir del equipo en este mercado de pases, cosa que el propio Rebolledo confesó que se estaba buscando concretar aquella opción, pero que finalmente no se pudo resolver y que ahora está enfocado cien por ciento en la La Franja.

"Sí, obviamente. La verdad estaba esperando que me saliera algo de afuera, lamentablemente no se pudo dar. Se cayó a último minuto, pero Católica es mi casa y estoy feliz de quedarme acá. Sabiendo también que tenemos muchos desafíos importantes como es la Supercopa, el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores, que sin duda tenemos una mayor expectativa a la del año pasado", dijo.

En esa misma línea, es que también se le preguntó sobre la opción de salir a mitad de año o de tomar alguna opción en esta temporada, aunque reconoció que está trabajando para eso y que busca ganarse el puesto de titular en el 2022.

"Personalmente trabajo día a día para poder lograr mis sueños, que es irme al extranjero, realizar una carrera ahí. Sin duda que estoy trabajando con mucho ánimo y fuerza en mejorar en todo sentido; física, técnica y tácticamente para poder cumplir este objetivo. Ahora en estas semanas de pretemporada me he ido sintiendo bastante bien y quiero ganarme ese puesto de titular. Me tengo mucha confianza", cerró.

La UC se continúa preparando para la Supercopa 2022, donde enfrentará a Colo Colo en el Estadio Ester Roa Rebolledo de la ciudad de Concepción. El compromiso está programado para este domingo 23 de enero a las 19:00 horas.