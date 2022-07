¿Se cumplirá? La particular petición de hinchas de Universidad Católica tras anunciar la despedida de Diego Buonanotte

Durante este martes se vivió un momento muy emotivo en Universidad Católica, pues se anunció la salida de Diego Buonanotte y en que el propio jugador tuvo palabras entre lágrimas para decir adiós al club en el estuvo seis años.

El argentino logró generar un vínculo estrecho con la hinchada cruzada y que en caa partido le demostraban su cariño a través de cánticos, a pesar que en las últimas temporadas no logró hacerse un lugar en el once titular independiente del técnico que hubiera.

Por aquello que el 'Enano' tomó la decisión de partir a Sporting Cristal, club que en las últimas horas se había mostrado interesado en contar con sus servicios y donde el volante espera poder sumar juego.

En consecuencia de su partida, las reacciones de los hinchas no se dejó esperar y a través de las redes sociales del club realizaron una particular petición ¿De qué se trata? Pues los fanáticos cruzados solicitaron el retiro de la camiseta con el número 18 y así hacer un homenaje al ex River Plate.

Algunos hinchas cruzados solicitaron el retiro de la camiseta 18 | Foto: Cruzados_oficial, Instagram

Ahora, veremos si desde el club se toma aquella decisión y hacerle un pequeño homenaje a uno de los grandes jugadores que han pasado por el club estudiantil.