En Universidad Católica siguen preparando la conformación del plantel de cara a la temporada 2022, para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores y el Campeonato Nacional. Pero, durante los últimos minutos se dio a conocer una noticia que celebran en San Carlos de Apoquindo y los hinchas universitarios.

José Pedro Fuenzalida, jugador de 36 años, nunca ha mostrado su deseo de colgar los zapatos de fútbol, pero fue el mismo que pidió un tiempo de reflexión para decidir su futuro, donde tenía ofertas por parte de la MLS, pero finalmente confirmó en su cuenta de Instagram que permanecerá en el "club de sus amores".

"Desde chico siempre soñé con vestir la camiseta de la UC y jugar un partido oficial representando estos colores. Años de sacrificios tuvieron sus frutos y he podido vivir los momentos más lindos de mi carrera vistiendo esta camiseta", comenzó diciendo Chapita.

"Hoy vivo una etapa especial, donde ya va quedando menos tiempo de carrera profesional y cuesta mantener el nivel que exige un equipo como Católica. El ganar semana tras semana demanda mucha energía y nos exige al máximo para poder darle a nuestra gente las alegrías que se merecen por el apoyo y el cariño que nos brindan constantemente", agregó el futbolista que se puede desempeñar como lateral, volante o extremo por la banda derecha.

"Es por esto, y después de hablar con el Club, que junto a mi familia nos hemos tomado estas semanas de descanso para pensar en lo que viene y tomar la mejor decisión en base a la etapa que vivimos hoy", complementó.

"Hoy quiero confirmarles que seguiré siendo jugador de Universidad Católica he intentaré representarlos de la mejor manera, como siempre he intentado hacerlo", remarcó.

Para finalizar, el ex seleccionado nacional agradeció a la dirigencia de Cruzados y a los hinchas por el apoyo brindado durante estos días. "Gracias al club por darme la tranquilidad y la confianza de poder seguir vistiendo estos colores. Gracias a todos los cruzados por el cariño que me transmiten constantemente. Gracias a mis compañeros y cuerpo técnico por todo lo que me entregan día tras día", sentenció.