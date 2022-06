Universidad Católica prepara su compromiso por los octavos de final de la Copa Sudamericana. La UC recibe en la ida a Sao Paulo, quien viene de quedarse con el Grupo D del certamen con 16 puntos.

El elenco universitario viene de acceder a esta instancia luego de quedar eliminada en Copa Libertadores y finalizar tercera en el Grupo H tras Flamengo y Talleres, queienes se instalaron en la siguiente ronda.

Por lo mismo, que para La Franja es un nuevo gran desafío y Ariel Holan prepara el mejor equipo que tiene para medirse ante el conjunto brasileño y en relación a eso es que regresaría un jugador importante a la titularidad.

Según informó Marco Escobar en Directv Sports, Matías Dituro sería parte del once de la UC contra los paulistas, al igual que Mauricio Isla. Recordemos que Dituro no ha sumado minutos tras su retorno desde el Celta de Vigo.

"Yo el día viernes informaba que ya teníamos acceso a la lista de buena fe y Matías Dituro está activo en esta lista de Universidad Católica. Lo mismo Mauricio Isla", sostuvo el periodista en De Fútbol Se Habla Así.

En cuanto a César Pinares, quien aún no arregla su vínculo con los precordilleranos y que se mantendrían aún las conversaciones, no ha sido inscrito y no aparece en esta lista.

El DT de la UC se inclinaría por el portero argentino para el partido con Sao Paulo | Foto: Agencia UNO

"No así César Pinares, que aparece activo, pero en Gremio. No es nada de sorpresa, eso tiene que ver con el último equipo que tuvo en la Conmebol antes de partir a Turquía", cerró Escobar.