El gerente deportivo de Universidad Católica reveló el fundamento por el que los cruzados no sumaron un volante más.

Tati Buljubasich cuenta la firme de por qué U. Católica no fichó a un volante más en el mercado de pases

Universidad Católica encontró a su volante anhelado a horas del libro de cierre de pases en el fútbol chileno. Los cruzados contrataron a Brayan Rovira, quien venía de jugar en el Deportes Tolima de Colombia y ya tuvo su debut el pasado domingo ante Cobresal en que jugó 58 minutos.

Sin embargo, cuando aún el equipo universitario estaba en pretemporada, Ariel Holan manifestó que le habría gustado contar con al menos dos jugadores para esa zona del campo, pero finalmente solamente llegó el cafetero.

Este martes en conferencia de prensa, el gerente deportivo José María Buljubasich, reveló las razones de por qué en la UC no fueron por un mediocampista más en el mercado de pases.

"La llegada de Brayan es producto del análisis que vamos haciendo con el cuerpo técnico. Los tiempos a veces no son como uno quiere, no siempre se resuelve de la manera rápida que se resolvieron otras situaciones. De todas maneras este es un torneo de 30 fechas, ya Brayan jugó en la cuarta fecha, así que creo que en ese sentido el plantel quedó conformado de buena manera. Llegaron jugadores importantes que le pueden dar un salto de calidad al equipo", sostuvo el ex meta.

"Con respecto a uno (jugador) más, la verdad que yo como gerente deportivo, el directorio y Ariel entendemos que hubiera sido bueno traer a alguien más. No hay una diferencia en esa opinión, pero es ingresos vs egresos. El año pasado y anteriores habíamos entrado a la fase de grupos de la Copa Libertadores, eso genera un ingreso mayor", agregó.

Finalmente, expresó que "hoy los ingresos son menores, porque estamos en una fase previa, ni siquiera en una fase de grupos. Por lo tanto hay limitaciones de ese lugar que nos impiden poder cumplir con el deseo de todos, no solo de Ariel. Pero a pesar de eso hay buenos jugadores, hay un buen plantel y podemos ser competitivos a lo largo del año", cerró.