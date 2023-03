Tres cracks de la UC son nóminados para representar a Chile en el Sudamericano Sub 17

Universidad Católica es conocida por sacar costantemente buenos jugadores en sus divisiones inferiores. De hecho, en el último Sudamericano Sub 17 en donde La Roja terminó en el segundo lugar con los mismos puntos que el campeón Argentina, pero con peor diferencia de gol, Los Cruzados aportaron con tres jugadores, entre ellos Alexander Aravena y Gonzalo Tapia, dos habituales en la actual formación de los dirigidos por Ariel Holan.

Hoy la historia es parecida, Axel Cerda, Ignacio Pérez y Francisco Valdés fueron los jugadores de Universidad Católica nóminados por Hernán Caputto para representar a la seleeción chilena en esta importante cita sudamericana. Pero, ¿quiénes son estos juveniles y cuál es su actualidad con la UC?

Axel Cerda es delantero que hace un par de semanas rompió un récord con Los Cruzados al transformarse en el jugador más joven en debutar con el primer equipo. La promesa cruzada vivió sus primeros minutos en cancha con la plantilla estelar teniendo solamente 16 años con diez meses y dieciocho dias, superando así a Iván "Pupi" Vásquez que tenía el podio con 17 años un meses y cuatro dias.

Axel Cerda debutó en la victoria 2-1 frente a Ñublense | Foto: Universidad Católica

Por su parte, Ignacio Pérez es defensor y Francisco Valdés es arquero del equipo Sub 17 de la UC. Son titulares habituales para esa categoría y en julio del año pasado, junto a Axel Cerda, se coronaron campeones del campeonato Sub 16, tras ganarle por 2-1 a Colo-Colo, en donde uno de los goles cruzados fue anotado por Cerda. Sin embargo tanto Pérez como Valdes aún no han sido nominados por Ariel Holan para algún partido del Campeonato Nacional.

Lo cierto es que Universidad Católica no contará con estos jugadores por prácticamente todo lo que queda de marzo y gran parte de abril ya que los seleccionados estarán disputando el Sudamericano Sub 17 que se desarrollará en Ecuador.