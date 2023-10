Este sábado, Universidad de Chile en su categoría sub 17, se coronó campeón de la Copa Leonel Sánchez Lineros que se desarrolló en Buin y que tuvo equipos participantes tales como Cobresal, Fluminense y Cerro Porteño.

Y en la escuadra que dirige Adrián Rojas, se encuentra el lateral derecho de nombre Camilo Meneses Moreno, quien llegó al equipo azul en el mes de marzo pasado, proveniente desde Cobresal.

El joven futbolista conversó con Bolavip Chile tras la obtención del título y dijo estar feliz por este gran logro. “Quedamos con sensaciones que podemos competir en el torneo nacional y esto nos va a servir para lo que queda en Chile. Estamos muy contentos ya que somos un equipo grande, somos la U y tenemos que competir. Terminamos de manera invicta, asi es que felices por haber salido campeones”, dijo Meneses.

El sobrino de Charles Aránguiz

Dentro de las particularidades de este habitante de la comuna de Puente Alto, es que es sobrino del actual jugador del Inter de Porto Alegre, Charles Aránguiz, ya que el futbolista es hermano de su mamá.

Pese a la distancia, Meneses reconoció que está en constante diálogo con su tío y que desde luego, es un honor poder aprender del mejor del último tiempo en la selección chilena.

“Es un orgullo, porque todos sabemos lo que representa. Siempre me aconseja en todo, alimentación, en cómo me debo alimentar, entrenar y jugar. Él por ahí ve los partidos y feliz de aprender de un grande, no es porque sea mi familia, pero es un jugadorazo, para mi el mejor de Chile, en el ultimo tiempo”, comentó el novel futbolista.

Meneses junto a Ignacio Vásquez, otro que ha hecho un camino similar a él (Prensa Universidad de Chile)

¿Cuáles son sus referentes?

El muchacho señaló que en sus inicios en Cobresal, lo hacía como zaguero central, pero al llegar a la U lo hizo como lateral, ya que le vieron condiciones en esa plaza.

Sin embargo, tiene un gran sueño, “quiero consagrarme en el primer equipo de la U, que es el equipo de mis amores y por qué no, salir campeón”, sostuvo el juvenil.

¿A quién admira? “A Matías Rodríguez, ya que jugamos en la misma posición, lateral de mucha marca y por cómo se entrena. Fue capitán de la U y uno va aprendiendo de jugadores así, que es lo que necesitamos, porque tienen mucha garra”, dijo Meneses, quien pese a tener al ex campeón azul en el CDA, aún no ha podido hablar directamente con él.

Meneses dijo admirar a Matías Rodríguez (Photosport)

¿En qué lugar marcha Universidad de Chile actualmente en el torneo Sub 17?

Campeonato de Clausura del Torneo Sub 17 y Universidad de Chile busca subir en la tabla de ubicaciones, donde en la actualidad ocupa el octavo puesto con 16 puntos, cuando restan cuatro partidos para cerrar la primera fase y por el momento alcanza a entrar en la post temporada.