Hernán Caputto sueña con llegar a una cita mundialista: "Me gustaría tener el desafío de clasificar con Chile a un Mundial juvenil"

Hernán Caputto, en conversación con Radio ADN, analizó el presente de las series menores de Chile y su objetivo como entreandor de la Selección Chilena Sub 17.

“El hexagonal fue malo. No estuvimos a la altura respecto a lo muy bien que hicimos las cosas en la fase de grupos”, comenzó diciendo.

“Yo tengo contrato hasta el 31 de diciembre de este año, el que dice que tengo a cargo a las sub 17 y la sub 15. Me gustaría tener el desafío de clasificar con Chile a un Mundial juvenil. Sería muy bueno, como también generar lo que tiene que ver con la parte metodológica”, agregó.

Hernán Caputto quiere lograr cosas importantes con la Selección Chilena Sub 17. (Archivo)

“Yo más allá de tener contrato vigente, uno espera la posibilidad de saber qué es lo que va a hacer para seguir trabajando. Estoy a la espera de eso y es algo que deseo, pero entiendo que hay decisiones que toman tiempos y muchas veces no son los mismos que tiene uno”, continuó diciendo Caputto.

“Nuestro fútbol está a la altura de poder estar en estas citas como lo son los mundiales. Hay algo que tiene que ver con el desarrollo de los clubes. En la medida que los clubes entiendan que el activo principal son los jugadores jóvenes y les den las posibilidades de jugar, no solo el tiempo reglamentario, creo que va a mejorar mucho nuestro fútbol”, comentó el entrenador de la Selección Chilena Sub 17.

“Cuando llegan jugadores jóvenes a los primeros equipos y llegan posibilidades de Europa, yo soy de los que piensan que el futbolista tiene que irse. Se va a terminar de formar en clubes con mayor infraestructura y más formados. Cuando resalta, se convierte en un jugador muy popular aunque cuando no salen las cosas, te puede frustrar, como lo que sucedió con Darío Osorio”, concluyó Caputto.