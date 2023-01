Ariel Holan está maravillado con Pablo Galdames y lo quiere sumar sí o sí a la Universidad Católica. El cuadro cruzado tiene a varios refuerzos experimentados para la temporada 2023 del fútbol chileno. Sin embargo, el DT de la franja quiere dar otro golpe en el torneo con el fichaje del exjugador de la Unión Española.

Actualmente, Galdames es parte del Genoa en la Serie B en Italia. Sin embargo, el chileno no ha tenido mucha actividad en el cuadro del Calcio. En el ascenso, Pablito apenas tiene 68 minutos disputados en 4 partidos, mientras que en la Coppa Italia volvió a aparecer con el pasado 12 de enero con 75' en la cancha frente a la Roma.

El chileno es dirigido por el exjugador del Milan, Alberto Gilardino, quien apostó por Galdames ante el cuadro de la capital como volante central cargado hacia la derecha. En dicho partido fue titular, aunque no completó todo el partido.

Por ello, Holan junto a la directiva de la Católica intentan convencer a cómo de lugar al volante, quien tuvo un exitoso paso por Vélez Sarsfield en Argentina. Sin embargo, en TNT Sports, informaron que el mediocampista no tiene deseos de volver a Chile.

Pablo Galdames intentará buscar su suerte en el Genoa (Getty Images)

La postura de la Universidad Católica, en el caso Galdames, es agotar todas las instancias necesarias para dialogar con su agente Leonardo Rodríguez y también con el Genoa, para que lo dejen salir, ya que el club también tiene que decidir si contará con él o no para la segunda parte de la temporada.

Además, la UC no tiene en sus planes a varios jugadores como Felipe Gutiérrez, quien podría soslayar ese puesto, pero que no es del gusto de Holan. Las gestiones de José María Buljubasich con el cuadro italiano no cesan, ya que es el último jugador que quiere el estratega cruzado para el 2023.

De insistir, la Católica no se quedará atrás. También, para ese puesto, trascendió el nombre de Lorenzo Reyes, quien fue descartado de plano, pese a su condición de libre. El DT de la UC solo quiere a Galdames, no hay otro plan, por ahora, para ese puesto.

Lorenzo Reyes si tienes la condicionante no está en los planes. El plan hoy de un chileno es insistir en Pablo Galdames para sumarlo de sacarlo del Genoa. Jugó ante la Roma, el deseo es quedarse en Europa o en otro equipo, pero UC agotará instancias.