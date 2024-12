Los hinchas de Universidad Católica esperan con ansias un regalo navideño atrasado: la vuelta de Gary Medel a San Carlos de Apoquindo luego de su exitosa carrera deportiva en el exterior que superó los 15 años.

Pese a que se ha especulado que el Pitbull podría tener alguna oportunidad para volver al Viejo Continente, en la precordillera confían en contar con uno de los más grandes exponentes de la Generación Dorada.

Así lo ve un histórico cruzado, Óscar Linh, el que reconoce no saber en qué nivel llegará Medel, pero no tiene duda alguna en recibirlo con los brazos abiertos.

“Gary no sé si futbolísticamente será una solución, pero sí será un gran aporte, todo lo que ha recorrido, es de la casa y en el camarín será importante”, afirma.

Agregando en esa misma línea que “la UC trae un líder, a la Católica le hace falta un líder como él”.

Óscar Linh pide a gritos a Gary Medel

El ex defensa cruzado reconoce que la última campaña de Gary Medel no fue buena en el fútbol argentino, pero está seguro que eso no será impedimento para que la rompa en la Católica.

“Vuelve y me parece bien, que lo traigan, que lo acojan y él tiene que demostrar, hay dudas por lo que pasó en Boca Juniors, pero es un aporte, no tengo nada que decir”, cerró.