No es un secreto que el ex jugador de Universidad Católica, Miguel Ángel Neira, ha pedido hasta el cansancio la llegada de Luciano Cabral, asegurando que con él, se acabarían todos los males cruzados.

Es un hecho que tener al volante del León de México es complicado, por eso la posibilidad de Javier Altamirano como refuerzo de la UC, le abre el apetito.

“Me encantaría, sería buenísimo, me encanta como juega, y es el jugador que no tiene Universidad Católica, si no se puede Cabral, que es difícil, bienvenido”, indica Neira en conversación con BOLAVIP.

El mundialista con la selección chilena en España 1982, llena de elogios al ex Huachipato, afirmando que es lo que los cruzados necesitan sí o sí.

“Tiene características para jugar en la UC, es talentoso, habilitador, técnicamente muy bueno, es el jugador que nos falta, si no trae un jugador de ese estilo, no hará nada otra vez”, aclara.

Javier Altamirano es el sueño de Miguel Ángel Neira para la UC.

Sin miedo a nada, Miguel Ángel Neira hace una predicción si se llega a concretar la llegada del actual Estudiantes de La Plata. “Con la llegada de Altamirano pelea el título de todas maneras, estaríamos para otra cosa“, cerró.

El mercado de Universidad Católica 2025

La UC ya aseguró a Jhojan Valencia y Dylan Escobar, además confirmó la vuelta de Tomás Asta-Buruaga y la renovación de Cristián Cuevas.