El ex jugador de la Universidad Católica anotó un verdadero golazo en el fútbol argentino en lo que fue la victoria de Sarmiento ante Argentinos Juniors

VIDEO: El mega golazo a lo Messi que hizo el ex jugador de la Universidad Católica en el fútbol argentino

Dentro de lo que ha sido la expedición de la Universidad Católica en los últimos mercados de pases, sin duda que uno de los fichajes que más decepción ha generado dentro del club ha sido la del atacante argentino, Lucas Melano, quien en arribó a los ‘Cruzados’ con un ilusionante cartel, esperando que retornara al gran nivel que el jugador mostró en Belgrano, Lanús y Portland.

Pero aquello no sucedió, el desempeño del trasandino no fue para nada bueno, dejando números lamentables dentro de su paso por los ‘Cruzados’, en la que dentro de los ocho encuentros que disputó con el conjunto nacional, no anotó ningún gol, mostrando un desempeño lamentable, que desilusionó a los hinchas de la ‘Franja’.

Tras su salida anticipada de la UC, Melano partió nuevamente al fútbol argentino, en la que tuvo un paso para el olvido en Newells Old Boys, en donde no jugó ningún partido debido a una lesión y luego de aquello, saltó a probar suerte a Sarmiento de Junín, club en el cual parece tener el gran renacer que tanto esperaba.

En su llegada para esta temporada, el ex jugador de la UC ha tenido un buen presente en Sarmiento, en la que, en la reciente jornada del fútbol argentino, Melano anotó un mega golazo en el triunfo de su equipo por 2-0 ante Argentinos Juniors, sumando su tercer tanto en lo que va de temporada.

VIDEO: REVISA EL GOLAZO DE LUCAS MELANO EN EL FÚTBOL ARGENTINO