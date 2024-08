Universidad Católica cosechó una igualdad que lo dejó bastante inconforme en esta reciente fecha del Campeonato Nacional, en el que los ‘Cruzados’ igualaron sin goles ante Everton de Viña del Mar, desperdiciando una nueva chance de alcanzar la cima del torneo.

Dentro de lo que fue este compromiso, el defensor Alfonso Parot tuvo su vuelta a las canchas tras lo que fue su delicada operación de artroscopía en la rodilla derecha y ante los ‘Ruleteros’, el jugador volvió a tener actividad futbolística, en la que dejó su reacción ante eso.

“Me emocioné un montón cuando volví, porque me costó harto. Detrás del esfuerzo por regresar hay muchas luchas que uno va teniendo, mentales y físicas. Me costó harto la vuelta, en algún minuto pensé que no se lograba, pero gracias al apoyo de mi familia, de mis compañeros y de todo el mundo, hoy día estoy muy contento de volver”, comenzó declarando Parot.

Sobre lo que fue la igualdad ante Everton de Viña del Mar, el ‘Poncho’ remarcó en que al equipo le faltó la pincelada final para poder marcar las diferencias, en la que se fue contento por el desempeño de sus compañeros y alabó la actuación del portero rival, Ignacio González.

“Nos faltó el gol. Creo que ‘Nacho’ (González) tuvo una actuación notable, donde sacó varias pelotas de gol. Mérito de ellos. Hoy día hicimos todo lo posible por llevarnos los tres puntos, nos vamos con esa sensación”.

La UC no pudo ante Everton | Foto: Photosport

“(González) Tuvo un partido increíble, creo que sacó pelotas que son goles. Nos vamos tranquilos por ese lado (por las ocasiones de gol), pero también tristes por no haber conseguido los 3 puntos y haber escalado más en la tabla. Pero esto es así, nos quedan todavía varias finales por disputar y estamos en la lucha“, declaró.

Finalmente, Parot tuvo palabras para lo que fue la gran polémica del partido, siendo este el gol anulado a Rodrigo Contreras para Everton, en la que indicó que el VAR cumplió una buena labor al identificar la mano que impide la validez de dicho tanto.

“El VAR está para eso, para apoyar al árbitro. Nosotros desde afuera vimos que hizo como una especie de movimiento, que se la pudo haber llevado con la mano. Si el árbitro vio, y le ratificaron de arriba que era mano, es mano”, concluyó.