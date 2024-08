Óscar Lihn, recordado ex jugador de los cruzados, le habla fuerte y claro al plantel tras la igualdad ante los ruleteros.

Universidad Católica saltó a la cancha del Estadio Sausalito de Viña del Mar sabiendo que Coquimbo Unido había perdido con Deportes Iquique y Universidad de Chile no pasó del empate ante Colo Colo en el Superclásico.

Con esos resultados en la mano, el equipo comandado por Tiago Nunes necesitaba de una victoria ante Everton de Viña del Mar para quedar como puntero del Campeonato Nacional 2024 junto a los azules, pero nada de eso sucedió.

La UC no mostró su mejor cara en la ciudad jardín y terminó rescatando un agónico empate sin goles, en donde el VAR le anuló un gol en los minutos finales a Everton cuando parecía que todo se desmoronaba para Tiago Nunes y compañía.

La UC no pudo ante Everton en Viña del Mar. | Foto: Photosport

La chance desperdiciada por la UC no pasó colada para Óscar Lihn, recordado ex jugador de los cruzados: “La están dejando pasar, estos son los partidos que un campeón no puede dejar pasar si quiere consagrarse al final de temporada”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Eso sí, Lihn celebra la caída de Coquimbo Unido que puso el torneo al rojo vivo en la parte alta de la tabla: “Tenía razón Tiago Nunes, pero el campeonato sigue igual. Además, como se cayó Coquimbo, se puso bonito”, sostuvo.

Ahora, el conjunto cruzado deberá enfrentar a Audax Italiano en calidad de visitante, duelo en donde en caso de darse unos resultados, la UC podría ser el exclusivo líder del Campeonato Nacional 2024.

Universidad Católica en la tabla

Universidad Católica marcha en el segundo lugar del Campeonato Nacional 2024 con 35 puntos, los mismos que Coquimbo Unido y dos menos que Universidad de Chile. Un poco más atrás está Colo Colo con 33 unidades y un partido pendiente.