Universidad Católica tuvo que apretar los dientes para derrotar a Magallanes en el día de ayer, triunfo que le sirvió a los cruzados para recuperar confianzas de cara al clásico frente a Colo Colo del próximo domingo.

Nico Núñez superó las adversidades iniciales que tuvo en su estreno con la UC y poco a poco el plantel le empieza a tomar la mano, en donde se ven varias caras frescas y jugadores de la cantera cruzada que muestran sus primeras armas.

“Hay gente que le gustan los perros, ven perros y se enamoran, otros le pasan con los autos, o con los caballos. A mí me pasó ayer un amor a primera vista”, confesó Claudio ‘Bichi’ Borghi sobre un canterano de la UC ante el conjunto carabelero.

El Bichi se derrite por Rossel. | Foto: Photosport

Se trata de Juan Francisco Rossel, a quien describió como “Elegante, rápido, porque para mí el fútbol es un arte. Me sorprendió este chico Rossel de Católica. Hizo poquitas cosas, pero con una elegancia y una calidad…”.

“Tengo entendido que tiene papá chileno, mamá ecuatoriana. Hay que tener cuidado que no lo robe la selección, pero ojalá no me equivoque. Quedé un poquito enamorado y ojalá lo pueda ver más para enamorarme del todo”, complementó.

¿Le dará más minutos Nico Núñez a Rossel frente a Colo Colo? Si bien aún es muy temprano y es una incógnita, lo concreto es que Rossel dejó muy buenas sensaciones y se perfila para ser el recambio de la UC tras una época de gloria.

¿Cuántos partidos tiene Rossel con la UC?

El de ayer fue la segunda aparición de Rossel con la camiseta de la UC, toda vez que su estreno fue en el clásico frente a Universidad de Chile que los cruzados cayeron por 3-0, pero disputó apenas dos minutos.