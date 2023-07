Ariel Holan se las canta claritas a los directivos de la UC por el tema refuerzos: "Tenemos un buen plantel, pero hay características que el equipo todavía no tiene”

Universidad Católica ya alista lo que será su vuelta al Campeonato Nacional en su duelo ante Everton de Viña del Mar, en la que a pesar de aquello, desde los ‘Cruzados’ trabajan en poder reforzar su plantilla.

Sobre este tema, en esta jornada el entrenador de la Universidad Católica, Ariel Holan conversó con los medios de comunicación, en la que declaró que a pesar de que digan que la UC tiene el ‘mejor plantel’ del torneo, aún dentro de su plantilla posee de carencias.

“Nosotros perdimos a Mauricio Isla y nos quedamos Byron Nieto de lateral derecha. El mediocampista vino Bryan González, que cumple características parecidas a Nacho. Cuando uno dice ‘el mejor plantel’, sí, tenemos un buen plantel con buenos futbolistas, pero hay características y roles que el equipo todavía no las tiene”, declaró Holan.

En esa línea, el estratega declaró que se encuentra feliz por el retorno de Montes “estamos contentos con Montes, estamos trabajando si podemos resolver ese tema (refuerzos) y tener por lo menos tener esos dos futbolistas por puestos y llevar de a poco a los juveniles”.

Holan habla del segundo semestre de la UC | Foto: Photosport

A lo que han sido los rumores que han tenido a Guillermo Soto como un posible refuerzo de la UC, el estratega indicó que es real que necesitan un jugador en dicha zona.

“Nosotros al tener la salida de Mauricio (Isla) teníamos dos laterales: Él y Byron, yo preferiría que hablemos más del rol y la función que de la persona. Soto es un futbolista de mi agrado”, explicó a los medios.

Finalmente, Holan no tan solamente señaló que en la zona defensiva le hace falta un refuerzo a la UC, sino que también en el mediocampo le urge el poder reforzarse, dando el modelo del jugador que requiere.

“Un mediocampista más al equipo le vendría muy bien, tenemos cubiertas algunas características, pero nos faltan algunas otras características, un mediocampista box to box no tenemos. Para completar las características del equipo sería tener esa función, que tampoco tenemos en la sub 20”, cerró.