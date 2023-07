Universidad Católica ha hilado una irregular campaña en lo que va de este 2023, en la que sin duda el fracaso de la eliminación ante Audax Italiano por la Copa Sudamericana fue un golpe bajo para los ‘Cruzados’, la cual dejó varias dudas para lo que es este año.

Sobre el momento que vive el conjunto de la ‘Franja’, el estratega Ariel Holan en esta jornada en conferencia de prensa manifestó su análisis a lo que ha sido esta temporada, en la que indica que están en un proceso de construcción.

“Nosotros estamos construyendo un equipo y eso es lo más difícil, después de la costumbre que teníamos de tener el equipo arriba. Mi preocupación es que el equipo de señales competitivas sólidas, que creo que en el primer semestre nos costaron mucho”, comenzó declarando Holan.

A lo que fue su partido ante Santiago Wanderers por Copa Chile, el DT indicó que la actitud del equipo para aquel partido es el que busca que sostengan a lo largo de este segundo semestre y que de esa forma, estarán más cerca de conseguir sus objetivos.

Ariel Holan quedó satisfecho con el triunfo ante Santiago Wanderers | Foto: Photosport

“El equipo con Wanderers empezó a dar signos del carácter que tiene que tener el equipo competitivo, ese fue el saldo más importante que me dejó el otro día. Vi un equipo con carácter, rebeldía, con enojo, con mucha presencia como hace mucho tiempo no lo veía y eso tiene que ser para mi la base donde sustentemos un segundo semestre en donde tenemos que ser competitivos”, declaró.

Ante los rumores de una posible salida del DT tras su caída ante Universidad de Chile, el argentino hizo una importante analogía sobre este tipo de situaciones, en la que se busca finalizar con los procesos.

“En el fútbol se habla de proyectos, pero cuando no se dan los resultados quieren echar al técnico o el técnico dice que renunció y todas esas cosas. Nosotros no tomamos conciencia de las situaciones en las que estamos”, esgrimió en conferencia.

Finalmente, Holan estalló contra el medio en general tras lo que es la analogía constante que se le realiza a la Universidad Católica, en la que considera que solo a su equipo se le cuestiona de manera desmedida, olvidando lo que han sido las temporadas anteriores del club.

“Yo leo y escucho que tenemos el mejor plantel y el más caro y yo digo ‘mamita querida‘. No se analiza bien, tenemos un buen plantel y es indiscutible, pero esos motes que nos ponen, solo a nosotros y cuando nosotros no tuvimos los buenos momentos, en nuestros malos momentos son ampliamente superiores que los malos momentos de los demás, desde hace mucho tiempo que no estábamos en un mal momento”, cerró.