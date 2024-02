¡Atención Cruzados! En Universidad Católica no se rinden en fichar a Benjamín Kuscevic: "Todavía hay posibilidades"

En Brasil mucho se ha hablado en las últimas horas acerca del inminente arribo del zaguero central Benjamín Kuscevic al Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda, situación que está siendo mirada de reojo por la Universidad Católica.

Y es que el formado en el elenco de San Carlos de Apoquindo es uno de los grandes anhelos de la UC para afrontar esta temporada 2024, pero su fichaje no estaría para nada fácil ante el interés del conjunto brasileño.

Pese a eso, en el cuadro de la Franja Cruzada siguen confiando que el actual futbolista del Coritiba de la Serie B de Brasil pueda volver en gloria y majestad al club de sus amores.

EN UNIVERSIDAD CATÓLICA NO PIERDEN LA FE CON FICHAR A BENJAMÍN KUSCEVIC

Fue José María Buljubasich, gerente deportivo de Cruzados SADP, que en conferencia de prensa se ilusionó con el posible arribo de Kuscevic al conjunto precordillerano.

“Lo de Benjamín hay versiones o posibilidades de que podría ir a otro equipo, no está cerrado ni para allá ni para acá, por lo tanto todavía hay posibilidades que se puede hacer. En el fútbol hasta que no se firman las cosas, no se pueden dar por hechas. Nos interesa y nos gustaría contar con Benja”, declaró en un comienzo.

Kuscevic vistiendo la camiseta de Chile en un amistoso frente a México | FOTO: Mexsport/Photosport

“Si eso no se da, evaluaremos porque hay nombres en otras posiciones también y no solo un zaguero central y podría ser algún volante, también podría ser en menor medida un lateral derecho porque tenemos uno en este momento”, cerró.

¿Cuáles han sido los refuerzos de la Universidad Católica en este 2024?

El conjunto ‘Cruzado’ ha sumado cinco refuerzos dentro de este mercado: Alfred Canales, Agustín Farías, Nicolás Castillo, Guillermo Soto y Lucas Menossi