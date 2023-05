En el día de ayer, Universidad Católica dio a conocer que la operación de Fernando Zampedri salió de la mejor manera posible y el atacante de los cruzados ahora se apronta a una recuperación que le podría tardar un par de semanas.

En concreto, Zampedri jugó los últimos partidos del Campeonato Nacional 2023 con molestias físicas y un evidente deterioro, donde la dificultad para llegar al gol y la movilidad eran visibles dentro de la cancha.

Esta situación hizo que se ganara solo elogios por parte de Alberto ‘Beto’ Acosta, quien habló con Al Aire Libre de Radio Cooperativa y aseguró que “Para cualquier jugador, más allá de ser goleador o no, jugar lesionado no es bueno. Eso quiere decir que el jugador se está jugando por la camiseta y el escudo, que no piensa en lo individual sino en lo colectivo”.

Fernando Zampedri fue elogiado por el Beto Acosta. | Foto: Photosport

“Él es muy importante como goleador para el equipo y esas cosas, a veces, son contraproducentes, ya que no hay duda que jugar mucho tiempo con lesiones te pasa factura a largo plazo. Si Fernando lo ha hecho, es por algo, uno siempre quiere estar. Habla bien de él, de cómo se la juega por el club y el equipo”, complementó.

El histórico de los cruzados no dejó pasar la oportunidad y se refirió a la continuidad del Toro en la UC, la cual espera que se pueda concretar para que siga a la caza del récord que, hasta ahora, ostenta ‘Chamuca’ Barrera.

“Si ahora tiene la posibilidad de negociar para quedare, eso lo va a beneficiar para tratar de superar a ‘Chamuca’ que es el objetivo, más allá de que siempre los jugadores vamos por lo colectivo. Ojalá lo logre, porque conozco a Fernando y sé que ha hecho un gran sacrificio para cumplir sus objetivos”, remató.