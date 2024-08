¿Fueron o no penales? La opinión de Jorge Aravena sobre las polémicas acciones en Ñublense vs UC: "En el VAR..."

Por la fecha 17 del Campeonato Nacional 2024, la Universidad Católica derrotó agónicamente por 2 a 1 a Ñublense de Chillán, en un partido que estuvo marcado por el polémico arbitraje del árbitro Juan Lara Luco y el VAR.

Incluso, desde los Diablos Rojos alegan que los “Cruzados” se vieron beneficiados por una mano local en los descuentos, lo que terminó desatando la furia del entrenador Mario Salas.

El problema es que, antes de aquella polémica acción, una jugada similar no fue cobrada contra la UC, por lo que en los últimos días la Comisión Arbitral de la ANFP salió al paso y reconoció un error arbitral de Lara y el VAR por no cobrar dicho penal.

JORGE ARAVENA PROPONE INNOVADORA PROPUESTA PARA EL VAR

En conversación con BOLAVIP CHILE, el referente histórico de la UC, Jorge “Mortero” Aravena, entregó su punto de vista sobre esta polémica acción.

“En el VAR tiene que haber un exfutbolista internacional porque claramente no fue penal y claramente el de Ñublense tampoco fue penal. No podí en uno sí y en el otro no. Al fútbol y al VAR le haría bien que hubiera un exjugador internacional”.

Juan Lara Luco se robó todas las miradas en el triunfo Cruzado | Foto: Eduardo Fortes/Photosport

Además, el ex seleccionado chileno dejó en claro que ve con incertidumbre el futuro del equipo que dirige Tiago Nunes. “Es incierto sobre todo después del último partido que jugamos en Chillán que fue bastante pobre”, cerró.

¿CUÁNDO ES EL PRÓXIMO PARTIDO DE LA UC?

Este sábado 3 de mayo a las 17:30 horas, Universidad Católica volverá a la acción para enfrentar al duro Palestino, compromiso válido por la Fecha 18 del Campeonato Nacional 2024.