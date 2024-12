Universidad Católica se mueve en el mercado de fichajes. Los Cruzados anunciaron un principio de acuerdo con el mediocampista colombiano Jhojan Valencia y avanzaron aún más rápido en la contratación de Dylan Escobar, lateral derecho chileno de 24 años que proviene de Coquimbo Unido.

“Dylan Escobar, ¡nuevo refuerzo de Universidad Católica! El lateral nacional selló su vínculo con #LosCruzados y defenderá a La Franja por un año. Bienvenido a la UC, ¡y que sea un gran 2025!”, reportaron desde los Cruzados.

El futbolista fue presentado en sala de conferencia, acompañado del presidente de Cruzados, Juan Tagle y el gerente deportivo José María Buljubasich. Escobar mostró su gratitud por el recibimiento y aseguró que estaba buscando un arribo.

“Agradecerles a todos, a la hinchada por cómo me recibió. He tenido muchos cariños, muchos mensajes estos días, bueno a todo el cuerpo técnico, a mis compañeros, al staff, a todos. Me siento muy bien. Fue una llegada que buscaba hace mucho tiempo”, expresó el oriundo de Huasco.

También mostró toda su felicidad: “Estoy muy feliz de llegar acá, de mostrar mi nivel, de crecer, como me dicen todos. A demostrar como he dicho y a crecer junto a Católica”.

Dylan Escobar se integra a Universidad Católica. (Foto: Cruzados)

¿Por qué Dylan Escobar llega a Universidad Católica?

Dylan Escobar busca sus motivos para llegar a la Franja: “Es un club que yo sé que me va a ayudar a crecer mucho como futbolista. Sé que me puede dar un plus en lo que busco en mi carrera, que es llegar a selecciones y bueno sé que de aquí como estuve en compañeros de selección como fue Marcelino que ha pasado por acá, con Alexander Aravena. Entonces sé que es un club muy bien visto y que trabaja muy bien”.

También consigna que preguntó por referencias de la UC: “Le preguntaba a algunos compañeros que tuve en Coquimbo que pasaron por acá como Sebastián Galani, Juan Cornejo, me decían que tenían que aprovechar esta oportunidad. Lo que he hablado con los profes, me han dicho que es un club que me va a ayudar a saltar”.

El futbolista tiene el objetivo de rendir bien en Universidad Católica y luego dar otro salto: “Es lo que busco en mi carrera. Dar un paso por acá, que sea un buen paso, que le pueda aportar mucho al equipo y buscar ya otras fronteras”.