Campeón con la UC no confía en el proyecto de Tiago Nunes: "Estos brasileños y argentinos les ofrecen 10 lucas más y se van"

Universidad Católica no lo pasa para nada bien en el Campeonato Nacional. Los Cruzados solamente han podido conseguir 5 puntos de 15 posibles y tuvieron que destituir a Nicolás Núñez por su mal desempeño como DT.

En su lugar, el elenco precordillerano contrató al brasileño Tiago Nunes, quien ha tenido pasos por Athletico Paranaense, Botafogo y Sporting Cristal, entre otros clubes.

La llegada de Nunes a la Franja Cruzada ha generado un lindo debate entre los ex jugadores de la UC y los hinchas sobre si podrá revertir este mal momento.

ÓSCAR LIHN ALZA LA VOZ POR EL ARRIBO DE TIAGO NUNES A LA UC

Óscar Lihn, campeón nacional con la UC en 1984, conversó con BOLAVIP CHILE y le habló fuerte y claro al nacido en Santa María, Brasil.

“Yo lo único que quiero es que pueda hacer algo distinto, pero de ahí que lo vea a pelear algo lo veo muy difícil. Ojalá se pueda meter en una copa pero yo lo veo como un año de transición”, dijo de entrada.

Agregando que “todos estos brasileños y argentinos les ofrecen 10 lucas más y se van, a mí no me gusta eso, a mí me gusta más alguien con más arraigo como Claudio Borghi”.

Por último, Lihn le planteó un objetivo a Nunes. “Tiene que hacer jugar unos dos o tres cabros chicos y que los proyecten. ¿Si no hay?. Tendrán que formarlos, si no se fijan en los cabros chicos esto no termina nunca”, sentenció.

¿DÓNDE Y CÓMO EL PARTIDO ENTRE HUACHIPATO Y LA UC?

El compromiso entre Huachipato y Universidad Católica será transmitido en vivo a través de las pantallas de TNT Sports Premium y TNT Sports HD. Además, podrás lo seguir través de la página Estadio.com.