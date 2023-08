Universidad Católica sigue a los tumbos en el fútbol chileno. Nicolás Núñez como entrenador continúa sin sumar victorias en el equipo y el cuadro cruzado anoche cayó por 2-0 ante Audax Italiano en un nuevo revés para los cruzados.

Un campeón con Universidad Católica como Jorge Coke Contreras, quien sabe de festejos en la franja, fue categórico con el nivel exhibido por el plantel de la franja y los manda al frente destrozando su perfomance en el torneo.

“Uff, está difícil, eh. No, no era el técnico el problema si no que los jugadores. No tienen la categoría para mostrar más. Hay jugadores que quizás tienen varios minutos, se les considera, pero no aportan mucho“, dijo en diálogo con Bolavip.

En esa misma línea, el Coke Contreras es directo: “La UC tampoco es un equipo que produzca mucho, es un equipo que no genera mucho y lo que genera es predecible“.

Jorge Coke Contreras -derecha- fue categórico con el plantel de Universidad Católica y su bajo nivel (Photosport)

Contreras amo y señor de los tiros libres en todos los equipos que jugó en Chile y en el extranjero no se guardó nada y, además, le da mérito total a lo realizado por Audax Italiano y volvió a reiterar sus críticas al plantel de la Católica.

“Audax le hizo un partido muy ordenado. Le dio las estocadas en el momento preciso y ejerció las tareas en plenitud que tenían. Eso borró cualquier posibilidad que se pudiera generar Católica. La UC es un equipo que es demasiado predecible y, por eso, no tiene nada de sorpresa“, sentenció.

El Coke también le plantea algo decidor a Nuñez mencionando que “tiene mucha tarea para lo que queda de torneo. Va a tener que buscar algunos otros nombres, que le puedan dar mucho más rendimiento al equipo. Hay algunos con los que se insiste y no terminan de dar el nivel que se necesita”.