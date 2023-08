Universidad Católica cayó 0-2 ante Audax Italiano en el tercer partido de Nicolás Núñez en la banca cruzada, dejando muchas dudas por el rendimiento colectivo del equipo.

Una vez finalizado el encuentro que se disputó en el estadio Santa Laura, el estratega fue autocrítico por lo mostrado por sus pupilos, pero afirmó que seguirá trabajando con convicción para lo que viene.

“Mantengo mi postura y mis palabras, estoy contento con el plantel que tengo. Hoy no estuvimos conectados. Obviamente estoy dolido, me golpea la derrota, pero de esto se trata. De mañana levantarse, analizar, ajustar, pero en ningún caso cuestionar al plantel“, afirmó.

En esa misma línea aclaró que “trato de cuestionar mis decisiones y planteamiento del juego más que buscar excusas de que no hay un plantel. Al contrario, vamos a revertir y competir mejor”.

Audax Italiano sorprende a Universidad Católica en Santa Laura (Photosport)

Núñez fue autocrítico también al asegurar que “tenemos que competir mejor y ser más prácticos, lo analizaremos con el correr de los días. No me doy ningún plazo, porque eso puede ser una excusa por no rendir. Tenemos que rendir mejor, partiendo por mí; es un hecho“.

Por último, el estratega de la UC se refirió a los cobros arbitrales. “Después, lo de los cobros lo vi a la rápida. La verdad, ha sido incluso peor lo del VAR, da para cuestionarse muchas cosas. Pero el resultado no pasa por ahí“, cerró.