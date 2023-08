Universidad Católica no pudo sumar puntos recibiendo a Audax Italiano el fin de semana pasado y vio cómo el conjunto itálico se quedó con la victoria por 2-0, dándole la primera derrota a Nicolás Núñez en la banca cruzada.

El panel de Futuro FC de Radio Futuro analizó la caída cruzada ante los de La Florida y fue Claudio Borghi quien tomó la batuta y desnudó las falencias que presenta Universidad Católica en la actualidad.

“Entró Mena, Nieto que no pasaron mucho al ataque, no fueron importantes y a ver, cómo decirlo… Rovira tiene buen pie, juega bien, pero no tiene marca”, dijo el ex DT de Colo Colo sobre el volante colombiano.

La UC cayó ante Audax Italiano en Santa Laura. | Foto: Photosport

En esa línea, Borghi explica que “Los centrales dicen ‘si me alejo mucho de este, se me va a complicar demasiado, voy a quedar mano a mano’, yo creo que eso es lo que tiene que resolver Nico Núñez”.

“Deseo de todo corazón, porque es un técnico joven y buen pibe, que le vaya bien, pero es una cosa que tiene que trabajar, tiene que tomar decisiones importantes de quién puede jugar o no más allá del nombre”, advirtió.

En el cierre, Borghi expresa que “Uno empieza a ver el equipo que tuvo y el que tiene hoy; Aued, Saavedra, Leiva, tenías al Chapa que te jugaba ahí y uno dice bárbaro, pero ya no están. ¿Con quién se quedó? Con Saavedra y Rovira, de tener 4 o 5 ahora tiene 2 y uno no marca, entonces esa es la tarea y se notó mucho la ausencia de Saavedra. Veremos si su vuelta le da orden a la UC”.