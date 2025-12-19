La Copa UC 2026 sufrió una insólita situación a pocos días de su finalización. ¿Qué pasó? Un participante le dijo adiós al certamen internacional durante su pleno desarrollo.

Luego del cierre de la fase de grupos en San Carlos de Apoquindo, una escuadra se despidió de la competencia y dejó a sus próximos rivales en el limbo: ese es el caso de la Selección de Qatar.

Según reveló el periodista Sebastián Aguilar de Radio Cooperativa, el combinado asiático tuvo problemas y se inclinó por abandonar el país. No concluyó su participación.

“Qatar decidió retirarse de la Copa UC (…) A modo de protesta no se presentarán a jugar los partidos por puestos secundarios”, lanzó el comunicador a través de su cuenta de X.

De esta manera, el torneo juvenil pierde a uno de sus contendores. Cabe consignar que además de la selección aludida y el club organizador, participan Chile, Argentina, Colombia, Perú, Venezuela e Independiente del Valle.

La Selección de Qatar se retiró de la Copa UC. (Imagen: Cruzados)

¿Por qué Qatar se retiró de la Copa UC?

Tal como consignó el periodista mencionado, hubo un motivo en específico que hizo que el combinado qatarí perdiera la paciencia: fueron sancionados por no respetar las bases.

“Los asiáticos perdieron 0-3 ante Perú por incluir a un jugador no habilitado en la banca (originalmente habían ganado 2-1)“, explicó con lujo de detalle mediante redes sociales.

En resumen: