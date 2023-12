Universidad Católica tuvo un 2023 para el olvido: el cuadro dirigido por Nicolás Núñez no pudo pelear por el título del Campeonato Nacional y batalló hasta la última fecha para quedarse con el cupo a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Uno de los jugadores más criticados por cierta parcialidad de hinchas del elenco precordillerano es Ignacio Saavedra, mediocampista que estaba llamado a ser una de las grandes promesas del fútbol chileno pero su nivel a ido a la baja.

Durante las últimas semanas, se ha informado que el mediocampista estaría ya dispuesto a cambiar de aires y buscaría seguir su carrera en el exterior.

Saavedra portando la jineta de capitán de la UC | FOTO: Andres Pina/Photosport

CRISTIÁN ÁLVAREZ SE REFIERE AL MOMENTO DE IGNACIO SAAVEDRA

En conversación con AS Chile, el ex capitán del cuadro de la Franja Cruzada, Cristián Álvarez, se refirió al nivel que ha tenido el volante de 24 años durante el último año.

“Cuando fueron campeones era un jugadorazo, pero este año no fue bueno para nadie y ningún jugador se salva solo. Siento que se le carga la mano, pero creo que si el equipo logra estar bien volverá a ser el de antes”, enfatizó el multicampeón con la UC.

Incluso, el oriundo de Curicó tuvo palabras para las duras críticas que realizó Arturo Vidal hacia el centrocampista formado en San Carlos de Apoquindo.

“La verdad es que me molestan mucho esas cosas y ni siquiera las veo o las leo. Creo que no corresponden. Me dan vergüenza”, cerró.

¿Cuántos títulos ha ganado Ignacio Saavedra con la UC?

El volante de la Universidad Católica ha conseguido siete títulos con el club a sus 24 años: cuatro torneos nacionales y tres Supercopas.