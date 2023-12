Universidad Católica ya se comienza a alistar para lo que será su importante encuentro dentro del Campeonato Nacional, en el que los ‘Cruzados’ deberán jugarse un importante partido ante Unión La Calera para conseguir el anhelado cupo a la próxima Copa Sudamericana.

Sobre esto, el actual jugador del conjunto de la ‘Franja’, Cristián Cuevas conversó con los medios de comunicación en esta jornada y se refirió a lo que será este importante partido ante los ‘Cementeros’.

“Fue un año bien irregular para nosotros, pero seguimos teniendo opciones, el sábado es la última que tenemos. Estamos más ilusionados que nunca, es lo que va a marcar el 2024, no queremos quedarnos sin esa chance, es lindo jugar copas todos los años”, partió señalando Cuevas.

Siguiendo en aquello, el ‘Cimbi’ fue consultado sobre lo que puede ser su continuidad pensando en la próxima temporada dentro del club, algo que para el jugador hoy no es tema, ya que está 100% enfocado en el duelo del fin de semana.

“En mi contrato tengo un par de cláusulas, para mí personalmente siento que no es el momento de hablar de si voy a renovar, si es automático o no… quedapoco, es la última semana y queda un partido, prefiero enfocarme en eso, que es el partido más importante para nosotros en el año, queremos ganar y meternos en copa”, apuntó a los medios.

Cristián Cuevas habló del partido clave ante Unión La Calera | Foto: Photosport

Sosteniendo dicho punto, el jugador nacional habla de lo que la gran importancia que significa jugar en un club como la Universidad Católica, en la que se ve con extrema urgencia conseguir el cupo a la Sudamericana para cerrar de la mejor forma posible este año.

Sobre su nivel, dijo que “hoy en día me he sentido bastante cómodo, partido a partido me sentía mejor de la lesión. Obviamente estar en Católica te exige jugar copa internacional, teniendo aún una opción el próximo año sería lindo para los jugadores que se quedan, para el club y la gente, porque no pudiste pelear el campeonato en los últimos dos años y jugar una copa internacional sería lindo. Esperamos terminar bien el campeonato“, explicó.

Finalmente, Cuevas habló de lo que será más en especifico el partido ante Unión La Calera, en la que es muy consciente que los locales son un equipo bastante duro y admite que el encuentro entre ambos equipos será bastante disputado, en el que avisa que la UC irá con todo para sumar los tres puntos.

“Va a ser un partido no habitual para ellos, porque en el año por lo que he visto, Calera sale a jugar de igual a igual, no sé si este partido por la diferencia de puntos con nosotros irán a jugar de otra manera, yo no lo creo, creo que irán de igual a igual, creo que se dará un lindo partido y también remarcar que pasa por nosotros, depende de nosotros, ganando nos metemos directo en la copa y eso queremos, que sea por nosotros y no por otros resultados”, concluyó.

¿Cuándo es el último partido de Universidad Católica por el Campeonato Nacional?

Los dirigidos por Nicolás Núñez se verán las caras ante Unión La Calera por la última fecha del Campeonato Nacional el próximo sábado 9 de diciembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán, en un duelo clave por el cupo a la Copa Sudamericana.