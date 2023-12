Universidad Católica no logró hacer respetar su localía y en la penúltima fecha del Campeonato Nacional igualó a dos tantos ante Deportes Copiapó, desperdiciando su gran chance de dar un importante paso para poder encaminar su clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

Ante lo que fue este compromiso, el periodista, Juan Cristóbal Guarello tomó el micrófono de Radio Agricultura para analizar dicha igualdad, en la que considera un completo fracaso lo que ha sido la temporada de la UC.

“Para Católica es un fracaso esto, total, la palabra fracaso se ocupa con mucha liviandad, pero Católica en la fecha 29 no puede estar en el octavo lugar, por lo que invirtió, por el plantel que tiene, por el caudal de jugadores jóvenes, por las expectativas, por el nivel del campeonato”, partió indicando Guarello.

“Si dijeran ‘Católica invirtió, pero habían cinco equipos este año, esto no es la Premier League donde tienes a cinco o seis grandes, acá son tres, uno que hace años no se porta como tal (U. de Chile), otro que ha hecho una mala campaña como Colo Colo, para lo que tendría que haber hecho y Universidad Católica que ha tenido una temporada espantosa”.

Sobre lo que es el gran objetivo de la UC en disputar la Sudamericana, el comunicador explica que la igualdad ante Copiapó es muy malo, pensando en la diferencia de plantel que existe entre ambos equipos.

“Para Católica es un mal resultado, malísimo, porque las expectativas son otras, porque en verdad tenía que enfrentar a un equipo que está disputando el descenso, por más que haya mejorado muchísimo Copiapó en la segunda rueda, pero no quita que Universidad Católica tiene que dar más, tenía otra expectativa, tenía otra obligación y no cumplió para nada en esta temporada”.

Guarello y su análisis a los jugadores de la UC

El periodista desmenuzó el rendimiento individual de diversos jugadores del conjunto ‘Cruzado’ en la que alabó el nivel de Alexander Aravena e hizo hincapié al mal compromiso de su goleador, Fernando Zampedri.

“Mientras Aravena tuvo frescura y chispa, fue un jugador desequilibrante, hoy (ayer) no vino Zampedri, no hizo buen partido y eso lo sintió la UC, tampoco Católica se armó para buscar a Zampedri”, confesó.

Montes no ha podido tener un buen retorno a la UC | Foto: Photosport

Por otro de los jugadores que el comentarista hizo análisis fue sobre el delantero Clemente Montes, de quien no le gustó mucho su partido y le hizo un importante llamado de atención pensando en el otro año.

“Montes que alterna tres malas con una buena, ahí a Montes hay que redefinirlo, hay resetearlo completamente. Tapia mejor, más voluntarioso y profundo, más claro a la hora de resolver, estorbando a veces con Zampedri”, se explayó en Radio Agricultura.

Finalmente, Guarello habló partido que hizo César Pinares, de quien indicó que es un jugador que no está aportando lo necesario para el puesto clave que ocupa en la Universidad Católica.

“Pinares un jugador que te da la pelota redonda, pero no tiene ese desequilibrio, no te pone esa pelota de gol, hubo una pelota que sí, en la que fue en la del 2-2, pero no mucho más, muy poco para las expectativas que genera un hombre cono Pinares”, cerró.

¿Cuándo es el último partido de Universidad Católica por el Campeonato Nacional?

Los dirigidos por Nicolás Núñez se verán las caras ante Unión La Calera por la última fecha del Campeonato Nacional el próximo sábado 9 de diciembre a partir de las 20:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán, en un duelo clave por el cupo a la Copa Sudamericana.