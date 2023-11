Cristián Cuevas se ha transformado en uno de los jugadores más regulares de Universidad Católica durante la presente temporada, donde los cruzados no han podido igualar el nivel de juego que los llevó a ser tetracampeones del fútbol chileno.

El ‘Cimbi’ tuvo que dar una vuelta larga en el fútbol, donde saltó rápidamente al Chelsea y después deambuló por otros países de Europa hasta llegar a los cruzados, donde ha encontrado ‘su lugar en el mundo’, futbolísticamente hablando.

En conversación con el diario El Mercurio, el jugador de Universidad Católica aclaró el panorama sobre su continuidad en la UC, donde asegura que le gustaría seguir, pero que el ‘bichito’ de una nueva aventura internacional lo motiva.

“Tengo contrato hasta fin de año, pero si cumplo cierto minutaje se renueva. Estoy contento, muy feliz, hace tiempo que no me sentía cómodo en un lugar”, dijo sobre su situación actual junto a los cruzados.

Cuevas, sin asco, asegura que irse del país a probar suerte a otros mercados es algo que le llama la atención: “Aparte estoy jugando, se me ha dado todo últimamente… pero igual tengo la esperanza de irme afuera, no sé si Europa, pero sí irme del país”.

“Argentina siempre me gustó, Brasil o México igual, no me cierro a ningún país. Tengo como para pegarme una última salida… pero también sería lindo quedarme y salir campeón”, aclaró en el cierre el jugador.

Cuevas en la UC

Cuevas está en su segunda temporada junto a Universidad Católica, donde si bien no ha conseguido títulos, sí se ha consolidado como un fijo con los distintos técnicos que han pasado por la UC en este tiempo.

Hoy hay Clásico Universitario

Esta tarde, a las 15:00 PM de Chile continental, la UC recibirá a la U en una nueva versión del Clásico Universitario que promete sacar chispas entre las dos universidades.