Universidad Católica tuvo que remar desde atrás para instalarse en la gran final de la Supercopa del fútbol chileno, toda vez que estuvo dos veces en desventaja en el marcador ante Huachipato en la primera semifinal del torneo.

Al equipo dirigido por Daniel Garnero le costó en el primer tiempo y se notó que venía saliendo de la pretemporada, pero en la segunda mitad subió ostensiblemente su nivel para terminar quedándose con el partido por un claro y contundente 4-2.

Fue precisamente el técnico de los Cruzados el que pasó por rueda de prensa una vez finalizado el encuentro y reveló qué fue lo que más le gustó de la versión 2026 de la UC en el primer partido de la temporada.

La UC se clasificó a la final de la Supercopa. | Foto: Photosport

“A mí lo que más me gustó es que, ante la adversidad, el equipo no claudicó en su intención de ir a buscar el partido y la manera en que lo fue a buscar. No nos afectó ir perdiendo dos veces, y eso, en este momento de inicio de temporada, es un valor muy importante”, dijo.

Garnero destaca las variantes que tiene hoy el plantel de la UC: “Nosotros equilibramos el plantel respecto de otros competidores. El año pasado teníamos poco recambio. Hoy el equipo estaba perdido y teníamos la alternativa de jugadores que sabíamos que iban a modificar el partido, y el año pasado no nos pasaba eso”, agregó.

Ahora, el cuadro cruzado esperará el desenlace del encuentro entre Coquimbo Unido y Deportes Limache para conocer a su rival en la gran final de la Supercopa que se disputará este domingo en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

