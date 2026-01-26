Universidad Católica se quedó con las ganas de celebrar el primer título de la temporada 2026, toda vez que cayó en definición a penales frente a Coquimbo Unido en un partido que tuvo de todo menos goles.

El único que dio la cara en el conjunto cruzado tras la derrota en la definición fue Daniel Garnero, director técnico de la UC quien, si bien no le echó la culpa directamente al estado del campo de juego, sí lo mencionó.

“La cancha no estaba bien, pero ya lo sabíamos. Nos costó mucho poder asociarnos, encontrarnos. Estuvimos incómodos, muy pocas veces pudimos salir de la presión del rival. Todavía no estamos con la dinámica y precisión para sortear esas situaciones con mayor facilidad”, dijo.

La UC se quedó sin Supercopa. | Foto: Photosport

Sobre los penales, asegura que “No considero que sea una lotería, hay que saber patear finales, hay que tratar de atajarlos. Sí es verdad que, al llegar a esta instancia, un pequeño error o la fortuna te puede jugar a favor o en contra, pero bueno, son cosas que pasan en definiciones”.

“Todavía nos está faltando intensidad, ritmo, y el ritmo de competencia que se obtiene compitiendo. Estamos en un momento del año donde, después de las vacaciones, la pretemporada fue muy intensa y perder un poco de precisión es lógico”, complementó en el cierre.

Al conjunto cruzado no le queda otra que mentalizarse en el inicio de la Liga de Primera 2026, donde el próximo domingo visitan a Deportes La Serena en el Estadio La Portada por la Fecha 1.

En síntesis

Daniel Garnero atribuyó el resultado a la falta de ritmo tras una intensa pretemporada.

La UC perdió la final ante Coquimbo Unido mediante definición por penales en Viña.