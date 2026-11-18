El DT argentino fue consultado sobre su permanencia en San Carlos de Apoquindo y aseguró que el panorama es incierto.

Universidad Católica puede quedar sin entrenador al cierre de esta temporada. ¿La razón? Daniel Garnero dejó en duda su continuidad en la escuadra precordillerana y apuntó contra la dirigencia.

En conversación con TNT Sports, el DT argentino fue consultado sobre su futuro en la previa del clásico contra Colo Colo. Sin tapujos, advirtió que el panorama es incierto, aunque ve lejana la renovación.

A pesar de que sabe que aún no ha terminado la campaña y debe enfocarse en ello, el estratega lo tiene claro: ya deberían haber charlas para concretar la extensión de su vínculo.

“Lo que quiero es clasificar al Chile 2, eso me obsesiona. Después veremos si el club… Yo tampoco veo demasiado interés del club, si no ya estaríamos hablando, pero eso no me interesa en estos momentos“, lanzó.

“La verdad quiero que Universidad Católica vuelva a tener la experiencia en Copa Libertadores de este año, eso hará crecer al club. Lo hará crecer en roce internacional”, agregó.

Daniel Garnero puede salir de Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Daniel Garnero instala el suspenso en Universidad Católica

Finalmente, el director técnico abordó el duelo contra Colo Colo en el Estadio Monumental. Está programado para el domingo 22 de noviembre desde las 18:00 horas de Chile.

“Estoy convencido que tenemos que estar muy bien, como los últimos partidos, ordenados y agresivos, para traernos los tres puntos. Jugamos ante el campeón, en su cancha, de festejos y tenemos que ir a hacer las cosas bien“, comentó.