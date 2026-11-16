Universidad Católica busca estos dos fichajes y uno sorprende: “Se le metió a Colo Colo”

La gerencia deportiva de la UC tiene en la mira a Cristóbal Ponce (Santiago Wanderers) y a Nicolás Garrido (O'Higgins).

Universidad Católica protagonizará un clásico en el mercado de fichajes. La escuadra precordillerana quiere enriquecer su plantel para la temporada 2027 y comparte el mismo deseo que Colo Colo.

¿Por quién? Según indica el periodista Jorge “Coke” Hevia en los micrófonos de Radio Pauta, la directiva de la UC busca a un jugador que también es pretendido por el conjunto de Macul. Ese es el caso de Cristóbal Ponce.

El mediocampista pertenece a las filas de Santiago Wanderers y fue pieza clave en la Copa Intercontinental sub-20. Tanto cruzados como albos están intentando concretar su incorporación.

“Se le metió a Colo Colo (…) Cuando digo se le metió, es porque había un interés. Después, no sé si va a ser una negociación fácil, porque Santiago Wanderers va a querer agarrar platita”, señaló.

Cabe consignar que el mediapunta es parte del equipo adulto del elenco caturro. Durante esta campaña acumula 33 encuentros en el profesionalismo, registrando cinco goles y seis asistencias.

Cristóbal Ponce seduce a Universidad Católica y Colo Colo. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Universidad Católica apunta a dos fichajes

A su vez, Coke Hevia advierte que la UC tiene en la mira a Nicolás Garrido. El zaguero surgió desde las inferiores de Colo Colo, pero actualmente se desempeña en Rancagua: ha disputado 43 duelos en 2026.

Nicolás Garrido está en carpeta de Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

“Universidad Católica también anda detrás de Nicolás Garrido, el jugador de O’Higgins. Central por izquierda, 24 años”, concluyó el reporte.

Publicidad

Estos dos nombres se suman al de Luis Pavez, que termina contrato en O’Higgins de Rancagua y todo indica que arribará en condición de futbolista libre al cuadro de Las Condes.