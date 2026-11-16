Universidad Católica busca estos dos fichajes y uno sorprende: “Se le metió a Colo Colo”

Universidad Católica protagonizará un clásico en el mercado de fichajes. La escuadra precordillerana quiere enriquecer su plantel para la temporada 2027 y comparte el mismo deseo que Colo Colo.
¿Por quién? Según indica el periodista Jorge “Coke” Hevia en los micrófonos de Radio Pauta, la directiva de la UC busca a un jugador que también es pretendido por el conjunto de Macul. Ese es el caso de Cristóbal Ponce.
El mediocampista pertenece a las filas de Santiago Wanderers y fue pieza clave en la Copa Intercontinental sub-20. Tanto cruzados como albos están intentando concretar su incorporación.
“Se le metió a Colo Colo (…) Cuando digo se le metió, es porque había un interés. Después, no sé si va a ser una negociación fácil, porque Santiago Wanderers va a querer agarrar platita”, señaló.
Cabe consignar que el mediapunta es parte del equipo adulto del elenco caturro. Durante esta campaña acumula 33 encuentros en el profesionalismo, registrando cinco goles y seis asistencias.
Cristóbal Ponce seduce a Universidad Católica y Colo Colo. (Imagen: Photosport)
Universidad Católica apunta a dos fichajes
A su vez, Coke Hevia advierte que la UC tiene en la mira a Nicolás Garrido. El zaguero surgió desde las inferiores de Colo Colo, pero actualmente se desempeña en Rancagua: ha disputado 43 duelos en 2026.
Nicolás Garrido está en carpeta de Universidad Católica. (Imagen: Photosport)
“Universidad Católica también anda detrás de Nicolás Garrido, el jugador de O’Higgins. Central por izquierda, 24 años”, concluyó el reporte.
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Estos dos nombres se suman al de Luis Pavez, que termina contrato en O’Higgins de Rancagua y todo indica que arribará en condición de futbolista libre al cuadro de Las Condes.