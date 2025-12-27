Universidad Católica ya piensa de lleno en la temporada 2026, donde los Cruzados, de manera inédita, participarán en 5 torneos; Supercopa, Copa Chile, Copa de la Liga, Liga de Primera y Copa Libertadores de América.

Para poder rendir de buena manera en todos los frentes, Daniel Garnero sabe que necesita refuerzos para robustecer un plantel que supo revertir malos momentos en 2025 y se terminó instalando en la fase de grupos del máximo torneo continental.

En Chile, Pastrán defendió a Everton. | Foto: Photosport

Con varios jugadores ya abrochados, la UC no pretende parar y desde Argentina aseguraron que Daniel Garnero ya tiene visto a su próximo refuerzo: “La Universidad Católica de Chile busca a un jugador de Liga de Quito. Los Cruzados posaron sus ojos sobre un jugador dirigido por Tiago Nunes al que se le termina contrato”, dijeron desde el diario Olé.

¿El apuntado? Nada más ni nada menos que Lautaro Pastrán, quien ya tuvo pasos por el fútbol chileno y en el cuadro ecuatoriano fue una de las buenas figuras que tuvo el equipo que llegó hasta las semifinales de la Copa Libertadores de América.

Cabe mencionar que, durante este 2025, Lautaro Pastrán disputó 45 partidos oficiales, donde anotó dos goles y tuvo tres asistencias para ayudar a Liga Universitaria de Quito a ser uno de los protagonistas en Sudamérica.

En síntesis

Universidad Católica participará en cinco torneos durante la temporada 2026, incluyendo la Copa Libertadores.

El entrenador Daniel Garnero busca fichar al delantero de Liga de Quito, Lautaro Pastrán.