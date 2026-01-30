La UC se prepara para enfrentar a Deportes La Serena el domingo 1 de febrero a las 18:00 horas en el Estadio La Portada. Esto por su debut en la Liga de Primera 2026.

En conferencia de prensa, el técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, habló sobre el minutaje Sub 21 que debe cumplir el equipo en esta temporada.

Al multicampeón en Paraguay se le consultó por la poca suma de minutos de juveniles en los encuentros frente a Huachipato y Coquimbo Unido. Partidos en donde solo entró Diego Corral en los últimos minutos de la final.

“Como vamos a tener tanta competencia, no nos urge en estos primeros partidos poner sí o sí a un sub 20″, declaró el argentino, entrecomillas dándole un mazazo a los juveniles del club.

Esto porque ya confirmó que nuevamente en el encuentro contra La Serena, no habrá ningún jugador joven desde el arranque.

Diego Corral y Juan Francisco Rossel, juveniles de la UC

“Después va a haber tanta competencia que no nos va a quedar otra que utilizar a los chicos”, cerró el entrenador de los Cruzados, de cierta manera dejando a los jóvenes como última opción.

¿A quién tiene la UC en la banca juvenil?

Dentro de los jugadores que entregan el minutaje sub 21 necesario y que normalmente son considerados por el DT se encuentran en la defensa, Sebastián Arancibia (19) e Ignacio Pérez (19). En el mediocampo cuentan con Vicente Cárcamo (20) y Nicolás Letelier (21) y en la delantera con Juan Francisco Rossel (20) y Diego Corral (20).

