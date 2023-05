El tiempo de Mauricio Isla en la UC no fue de los mejores. El lateral derecho fue sumamente criticado por su bajo rendimiento y ser, para los hinchas, uno de los grandes responsables de los malos resultados de Universidad Católica.

Esto llevó a que Isla abandonara tempranamente el conjunto dirigido por Ariel Holan. El “Huaso” solo disputó 30 partidos con la UC, en donde anotó un gol y aportó con 9 asistencias.

Ahora la gran pregunta es ¿dónde jugará Mauricio Isla la próxima temporada? Según reveló el propio club, la intención de Isla es salir de Chile y buscar una nueva oportunidad en el extranjero.

Isla en su último partido con la UC, se fue expulsado. Jonnathan Oyarzun/Photosport

Hoy, a través de Instagram, Isla comenzó a dar pistas de lo que será su nuevo destino. “Nueva ilusión, pronto destino… AIM (su empresa de representación) siempre trabajando juntos”, fue lo que publicó Isla en sus historias de la red social anteriormente mencionada.

Si bien aún no hay claridad de cuál será el destino de Isla, de lo que es practicamente seguro es que el ex seleccionado nacional no llegará a Colo-Colo. Esto luego de que el propio presidente de Blanco y Negro negó su posible llegada.

Por su parte, la UC ya comienza a trabajar en un reemplazante para Mauricio Isla, en donde el nombre que más agarra fuerzas es el de Guillermo Soto, actual lateral de Huracán y que se formó en Universidad Católica.

Revisa la publicación de Mauricio Isla