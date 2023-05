La salida de Mauricio Isla de Universidad Católica no dejó ajeno a nadie y por supuesto que comenzaron a llover críticas y opiniones desde todos los lados. Es que el ‘Huaso’ no tuvo un 2023 como se esperaba y prefirió terminar el vínculo con los cruzados.

Sin embargo, la partido al ex Seleccionado Chileno no le agradó para nada a un histórico jugador de la Franja. Óscar Lihn no tuvo piedad con el lateral después de dejar la precordillera y disparó con todo en conversación con Bolavip Chile.

“Sí. No puede venir a la Católica. Se lo llevó la noche, se lo cagaron el pobre hueón”, comenzó manifestando el ex defensor de Universidad Católica y campeón en 1984.

Mauricio Isla ha sido blacno de críticas tras su salida de la UC | Foto: Photosport

No obstante, Lihn continuó en contra de Isla y ante la pregunta de si fue una decepción su paso por el conjunto estudiantil no dudó y afirmó que fue vergonzoso.

“Decepcionó, total. Una vergüenza, pero bueno, pobre cabro, lo siento por él. Está metido en un lío grande ahí, pero ellos se lo buscan”, añadió el ex zaguero cruzado.

Por último, sobre la interrogante de si lo ve jugando en Colo Colo o es mejor que opte por el retiro, el ex UC fue categórico y manifestó que el bicampeón de América debe irse fuera del país.

“Aquí no lo veo en ninguna parte. Que se vaya a otro lado donde no lo huevee esta otra mina, ni el Marcianeke, ni el pailita, ni la Carla, ni las putas. Eso es terrible”, sentenció Lihn.