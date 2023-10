Universidad Católica no salió para nada conforme con lo que fue la derrota ante Colo Colo por 2-1, en la que los ‘Cruzados’ desataron su furia contra el arbitro Felipe González, debido a que no se mostraron para nada de acuerdo con lo que fueron sus cobros.

En esta jornada, el mandamás de ‘Cruzados’, Juan Tagle conversó con los medios y más en frío hizo su analogía a lo que fueron las críticas hacia el arbitraje, en la que no sacó el pie del acelerador y sostuvo en su malestar con González.

“El análisis más frío se puede decir con mayor calma, pero se consolida una visión extremadamente crítica de lo que ocurrió ayer, en pocas ocasiones uno tiene una visión tan critica con jugadas tan claras y trascendentes, decisiones tan marcadas, un arbitraje extremadamente marcado y cargado y eso se ha ido consolidando”, comenzó señalando Tagle.

Siguiendo en su línea, el presidente de la ‘Franja’ señaló que mantiene su postura de poder reunirse con la comisión de árbitros y poder llegar a un consenso con este tipo de hechos.

La UC se fue con todo contra el arbitraje | Foto: Photosport

“Espero que el análisis que se haga por parte de la comisión arbitral, con quien nosotros nos queremos reunirnos para discutir y comentar esta molestia nuestra, pueda contribuir para seguir mejorando. Con lo de ayer se vio un retroceso en lo que es el progreso del arbitraje. Ayer nos sentimos gravemente perjudicados, con un criterio general cargado durante el arbitraje y con tres situaciones muy especificas que alteraron el resultado del partido“. explicó a los medios.

Finalmente, Tagle tuvo palabras para lo que fueron los dichos del estratega Nicolás Núñez, quien se lanzó duramente contra el arbitraje, a quien le refregó sutilmente lo que fue su paso por las inferiores de la UC, en donde el mandamás respaldó a su DT.

“Me parece que sería un despropósito completo (si lo sancionan). Nicolás expresó un sentimiento con mucho respeto, no califico intenciones, hizo un análisis bastante claro de lo que ocurrió en el partido. Si quisiéramos cercenar una opinión de ese tipo, sería un descriterio absoluto”.

“No me refiero a eso, Nicolás es un hombre de fútbol, hizo todas sus divisiones inferiores en la UC, él sabrá porque señala eso, no me parece relevante lo que señaló, lo que se debe destacar es el análisis objetivo de la situaciones del partido y la critica mirada que tenemos con esas decisiones, que en definitiva fueron relevantes en el resultado final”, cerró.

Lo que viene para la UC

La UC debe enfrentar a O’Higgins de Rancagua el próximo sábado en un compromiso clave en las aspiraciones cruzadas para tener presencia internacional durante la próxima temporada.