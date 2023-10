En Universidad Católica se sienten perjudicados por el arbitraje de Felipe González en su derrota por 2-1 a Colo Colo en le estadio Monumental. Nicolás Núñez lo manifestó tras el compromiso y también el presidente de Cruzados, Juan Tagle.

“Colo Colo fue superior el primer tiempo, pero el fútbol se gana con situaciones específicas. Fue un arbitraje muy cargado, parcial. Las amarillas para uno y otro lado, la disparidad de criterios en las tarjetas. Hay tres jugadas claves, los medios tienen que dar su opinión”, expresó el directivo tras el compromiso.

Tagle se refiere a la expulsión de Gary Kagelmacher por doble amarilla, además reclama infracción de Óscar Opazo a Clemente Montes. “Nosotros estamos frustrados, en un Clásico, expulsar un jugador de esa forma y no tener el criterio fino para otras tarjetas. El penal de Clemente me parece evidente, tiene marcado su rostro por el golpe, no la fue a ver al VAR”.

También quedó muy disconforme con el tiempo adicional que dio González en el compromiso jugado en el estadio Monumental. “Llama la atención, los 11 minutos de descuentos es impresentable”.

En Universidad Católica se sienten perjudicados por el arbitraje de Felipe González (Foto: Photosport)

Tagle asegura que aún no definen acciones a tomar. “Católica se vio gravemente perjudicada. Hay que ver qué hacemos, estamos muy frustrados, si el resultado se mantenía, nos metíamos de lleno en copas internacionales. Tendremos que evaluar internamente qué hacemos con esta situación de injusticia”.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica por el Campeonato Nacional 2023?

Universidad Católica visitará a O’Higgins el sábado 7 de octubre a las 15:00 en el estadio El Teniente de Rancagua.

¿En qué lugar del Campeonato marcha la Universidad Católica?

La Franja actualmente se ubica en el octavo puesto con 34 puntos, a uno de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.