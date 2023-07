Nicolás Núñez comienza hoy oficialmente su período como DT de la Universidad Católica. El joven técnico tendrá que imponer sus términos rápidamente para ir por la pelea por el título. Numéricamente, los cruzados están a 9 puntos de Cobresal y esperan dar el golpe a la cátedra con su apuesta en la banca.

Núñez será presentado hoy en San Carlos de Apoquindo y el exjugador Nicolás Peric entregó su parecer sobre la llegada a la UC de Núñez dándole pautas sobre cómo se debe manejar en un camarín lleno de experiencia.

“El jugador coloca hasta donde tiene que colocar y sienta el apoyo del técnico. Después son tantos jugadores y un técnico tan joven, que el va a tener que diferenciar lo que era Magallanes, que era un equipo en el que en los malos momentos pudo variar este sistema”, expresó.

Además, el Loco manifestó que “la esencia no la cambio nunca y cuando los resultados no van de la mano, tiene que tener la capacidad de darse cuenta que la rigidez no siempre te va llevar al éxito. Sampaoli logró darle una vuelta a lo de Bielsa y le colocó cosas de su cosecha. Eso puede hacer Núñez en la UC”.

Nicolás Núñez es el nuevo DT de Universidad Católica (Cruzados.cl)

Para Peric, Núñez contará en la Universidad Católica con un plantel rico en experiencia y sabiduría, por lo que él confía a cabalidad que pese a su juventud, el Nico sí podrá sacar adelante la tarea.

“Hay jugadores con recorrido y no tendrían por qué no cree lo que dice el Nico. Es lógico que todos los jugadores tasan, olfatean y van a ver como Núñez desarrolla el trabajo para llegar al destino final”.

Peric siente que “si sus jugadores aceptan ser dirigidos por él y se dejan entrenar, este equipo tiene los nombres para que pueda hacer un buen trabajo”